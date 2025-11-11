SÜMER TAŞKIRAN

Türk-İslam sanatının zarafetini ve estetik inceliğini yansıtan “Esmâ’nın Râiyası” adlı hat sergisi, Atilla Sav Kültür Merkezi Sanat Salonu’nda yoğun bir katılımla sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Açılışından itibaren büyük ilgi gören sergi, geleneksel sanatların çağdaş dönemdeki güçlü varlığını bir kez daha ortaya koydu.

Yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Tuğba İskender ve öğrencilerinin ortak emeğiyle hayata geçirilen sergi, hem teorik hem de uygulamalı çalışmaların ürünü olarak dikkat çekiyor. Eserlerde, sabırla işlenen hat sanatının zarafeti modern sanat anlayışıyla buluşturuluyor.

“KADİM DEĞERLERİMİZİ SANATLA GELECEĞE TAŞIYORUZ”

Serginin hazırlık sürecine ev sahipliği yapan Sivil Toplum Araştırma ve Destekleme Genel Koordinatörü Mesut Çaça, açılışta yaptığı açıklamada geleneksel sanatların yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

Çaça, Sonsöz Gazetesi’ne yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Gerçekten kadim değerlerimizle harmanlanmış harika bir sergi oluyor. Türk-İslâm motifleri geleneksel bir şekilde korunarak gelecek nesillere aktarılıyor. Sanatçılara ev sahipliği yapmak bizler için büyük bir onur. Her daim yanlarında olmaya ve destek olmaya gayret göstermekten şeref duyacağız.”

GELENEKSEL MOTİFLER, MODERN YORUMLAR

Sergide, Osmanlı ve Türk-İslam sanat geleneğinin temellerini oluşturan klasik hat teknikleri, modern estetik anlayışla yeniden yorumlandı. Eserlerde; Türk-İslam motifleri, Esmâü’l-Hüsnâ’nın manevi derinliği, farklı hat ekollerine özgü teknik çeşitlilik ustalıkla harmanlanarak izleyicilere zengin bir görsel şölen sunuyor.

“HER BİR HAFTA BİR GÖNÜLDEN DOĞDU”

Serginin sanatçısı Tuğba İskender, açılış konuşmasında öğrencilerinin özverili çalışmalarına dikkat çekerek şunları söyledi: “İlmek ilmek işlenen her gönül, her bir öğrencimiz büyük bir titizlikle bu sergiye hazırlandı. Önce yüreklerimiz ısındı, sonra hat sanatının incelikleri tablolarımıza yansıdı. Her öğrencimiz elinden gelenin çok daha fazlasını ortaya koydu. Bu serginin hepimize ilham kaynağı olacağına inanıyorum. Daha güçlü çalışmalarla yolumuza devam edeceğiz.”

SANATSEVERLERE AÇIK DAVET

Koleksiyon niteliği taşıyan eserlerin yer aldığı “Esmâ’nın Râiyası” sergisi14 Kasım 2025 Cuma gününe kadar Atilla Sav Kültür Merkezi Sanat Salonu’nda (Ankara Barosu) ziyaret edilebilecek. Sergi, geleneksel hat sanatının zarafetini modern sanat anlayışıyla harmanlayan seçkin örnekleriyle sanatseverleri bekliyor.