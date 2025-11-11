Karaburun ilçesi açıklarında, balıkçı ağlarına takıldığı değerlendirilen bir yunus karaya vurdu. Aslan Kayası mevkisinde gezintiye çıkan vatandaşlar, karaya vuran yunusu fark ederek kurtarmaya çalıştı.

Yapılan incelemede, yunusun kuyruğuna balıkçı ağları takıldığı tespit edildi ve maalesef yunusun yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Yaklaşık 2 metre boyunda olan yunusun taşınması için vatandaşlar durumu deniz polislerine bildirdi.

Olay, Karaburun sahilinde deniz yaşamının karşılaştığı tehlikelere dikkat çekti. Yetkililer, balıkçı ağlarına takılan deniz canlıları konusunda halkı duyarlı olmaya çağırdı.