Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler bir araya geldi. Kaymakam Ünal Coşkun, Belediye Başkan Yardımcıları Sezai Tolunay ve Aytekin Tiftikci, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Günel, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Emre Can, Jandarma Komutanı Oğuzhan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu ve Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal, fidanlara can suyu verdi.

Etkinlik sonrası vatandaşlara ceviz, servi ve ladin fidanları hediye edildi.

Çubuk’ta Huzurevi Sakinleri de Fidan Dikti

Çubuk ilçesi Aşağı Çavundur Mahallesi’nde yaklaşık 1000 karaçam fidanı toprakla buluşturuldu. Kaymakam Vekili Üzeyir Aziz Özeren, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Orman İşletme Şefi Volkan İlhan, huzurevi sakinleri ve öğrenciler etkinlikte yer aldı.

Belediye Başkanı Demirbaş, yaptığı konuşmada, “Gelecek nesillere bırakılabilecek en güzel miraslardan biri yeşil Türkiye'dir. 7’den 77’ye herkesle fidanları toprakla buluşturuyoruz.” dedi.

Etkinliğe katılan 75 yaşındaki huzurevi sakini Eriş Doğan, biriktirdiği meyve çekirdeklerini toprağa ekti. Doğan, “Evlenmedim, çocuğum yok ama diktiğim her ağaç çocuğum gibi. Toprağa düşen her çekirdek, bir yaşam umududur.” ifadelerini kullandı.

Kahramankazan’da 1100 Fidan Toprakla Buluştu

Kahramankazan Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte 1100 fidan toprakla buluşturuldu. Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Garnizon Komutanı Albay Kenan Güler ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan, öğrencilerle birlikte fidanlara can suyu verdi.

Polatlı’da Yangın Alanı Ağaçlandırıldı

Polatlı ilçesinde yangından zarar gören Üçpınar mevkisi ağaçlandırma çalışmalarıyla yeşillendi. Protokol üyeleri ve öğrenciler 1000 fidan dikti. Kaymakam Atilla Kantay ve Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, öğrencilerle fidanları suladı.

Kaymakam Kantay, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Ağaçlandırma faaliyetimizi yangından zarar görmüş bu sahada gerçekleştirerek hem doğayı onarıyor hem de çocuklarımıza yeşilin bereketini anlatıyoruz.” dedi.