Programda, ağaç dikme alanlarına akın eden vatandaşlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevre koruma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekti: “Biz ormanlarımızı sadece ağaç olarak değil, nefes olarak, yaşam kaynağı olarak görüyoruz. 2053 net sıfır emisyon hedefimiz ve yeşil kalkınma devrimi vizyonumuz doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz.”

Türkiye Dünya Sıralamasında Öne Çıkıyor

Erdoğan, Birleşmiş Milletler raporlarına göre Türkiye’nin orman alanını artırma konusunda dünyada üst sıralarda yer aldığını belirterek, “2020 yılında en çok orman alanı artıran ülkeler arasında 6’ncı, 2025 yılında 4’üncü sıraya yükseldik. Yıllık ağaçlandırma alanında da 3’üncü sıradayız” dedi.

Fidan Dikme Rekoru Hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim değişikliğinin orman yangınları riskini artırdığına dikkat çekerek, Orman Genel Müdürlüğü ve gönüllülerin bu yangınlarla mücadeledeki çabalarını vurguladı. Erdoğan, “Geçmişten bugüne 160 kahraman orman şehidimizi toprağa verdik. Onların emanetlerine sahip çıkıyoruz. Bugün ‘Şehidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan’ diyerek yeni bir seferberlik başlatıyoruz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hedefi olan 550 milyon fidan ve tohum dikimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre vatandaş desteğiyle 600 milyona çıkabilecek. 81 il ve 922 ilçede düzenlenen etkinliklerle bir günlük fidan dikme rekoru kırılması hedefleniyor.

Program, duaların okunması ve fidan dikimi ile sona erdi.