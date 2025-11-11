Daniş, Millî Savunma Bakanlığı’nın yürüttüğü resmî soruşturma sürerken, medya kuruluşlarının yalnızca yetkili mercilerin açıklamalarını esas alması gerektiğini vurguladı.

RTÜK Başkanı, “Bu tür hassas durumlarda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi kadar, şehitlerimizin ailelerine ve toplumun hassasiyetlerine saygı gösterilmesi büyük önem taşımaktadır. Olay yeri ve kaza anına ait görüntülerin paylaşılmaması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Daniş, kamu düzenini ve toplumsal barışı zedeleyebilecek, bilgi kirliliğine yol açabilecek yayınlara karşı mevzuat kapsamında gerekli incelemelerin titizlikle sürdürüleceğini belirtti.