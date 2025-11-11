Ankara’da yaşayan Ankaralı Filiz ve Yücel Aydoğan çifti, aylar önce belirledikleri özel tarih olan 11 Kasım 2025 tarihinde, saat 11.00’de dünya evine girdi. Vedat Dalokay Nikah Salonu’nda gerçekleşen törene aileler ve yakın arkadaşlar katıldı.

Nikah memurunun sorularını yanıtlayan çift, mutlulukla ‘evet’ diyerek evliliğe adım attı. Törenin ardından gelin ve damat, salondaki davetlilerle birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi. Fotoğraf çekimi, davetlilerin çiftin mutluluğunu paylaşmasıyla uzun süre devam etti.

Damat Yücel Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nikah günü için randevu alırken tarihin önemini fark ettiklerini belirtti. Aydoğan, tarih seçiminin kendisi için de büyük kolaylık sağladığını ifade ederek, “Çok heyecanlı ve mutluyum. Yıl dönümü tarihini hatırlamak konusunda biraz şanslıyım. Tarihi belirlerken de farkındaydım, unutmayacağımı hissedebiliyorum” dedi.