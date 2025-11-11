Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Snow Magazine’in her yıl düzenli olarak yayımladığı sıralamada, Erciyes Kayak Merkezi, pist kalitesi, ulaşım kolaylığı, şehir olanakları, fiyat dengesi ve modern tesisleriyle öne çıktı.

Fransa, İsviçre, İtalya, ABD ve Japonya gibi ülkelerin dünyaca ünlü kayak merkezlerinin bulunduğu listede Türkiye’yi yalnızca Erciyes temsil etti.

“Dünya Standartlarında Bir Başarı”

Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, elde edilen bu başarının tesadüf olmadığını vurguladı:

“Bu başarı, Kayseri’nin vizyonunu, yatırım gücünü ve turizmdeki iddiasını tüm dünyaya göstermektedir. Yıllardır planlı, sürdürülebilir ve uluslararası standartlarda bir vizyonla geliştirilen Erciyes projesi, bugün hedeflediği noktaya ulaşmıştır. Dünya çapında kabul gören bu listede Türkiye’den tek kayak merkezi olarak yer almak, hem Kayseri hem de ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağıdır.”

Erciyes Master Planı ile Zirveye

Elcuman, Erciyes’in başarısında Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Master Planı’nın büyük rol oynadığını belirterek, bu plan sayesinde Erciyes’in sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en seçkin kayak destinasyonlarından biri haline geldiğini ifade etti.