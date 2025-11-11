Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında meydana gelen askeri uçak kazasına ilişkin yeni bilgileri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kazaya karışan uçağın içinde uçuş ekibiyle birlikte toplam 20 personelin bulunduğu belirtildi.

Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini duyuran bakanlık, “Olayla ilgili resmi soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır” ifadelerini kullandı.

Kazanın nedeni henüz netleşmezken, uçağın Azerbaycan’a görev amaçlı bir sevkiyat sırasında düştüğü öğrenildi. Yetkililer, hava koşulları ve teknik verilerin de incelendiğini bildirdi.