Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, hazırlanan iddianameye ilişkin sert bir açıklama yaptı. Özel, 19 Mart’ta yaşananları “sivil darbe” olarak tanımlayarak, “Darbeciler bu kez tankla değil, yargı cübbeleriyle geldiler” ifadelerini kullandı.

Seçimle gelenlerin seçimle gitmek istemediğini söyleyen Özel, “Korktukları rakiplerini hapse atarak Türkiye’yi siyasi ve ekonomik krizin karanlığına sürüklediler. Bugün çıkan iddianame, bu davanın hukuki değil, tamamen siyasi olduğunu gösterdi” dedi.

Partisine yönelik kapatma talebine tepki gösteren Özel, “Darbeciler, tapusu Mustafa Kemal Atatürk’e kayıtlı olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılmasını isteyecek kadar şuurlarını kaybettiler” diye konuştu.

Anayasa’nın siyasi partilerin kapatılmasına dair hükümlerini hatırlatan Özel, “Bu mesele İBB’ye yönelik bir soruşturma değil, demokratik siyasete açık müdahaledir. Bu bir iddianame değil, darbecilerin siyasete muhtırasıdır” ifadelerini kullandı.

Tarihten örnek veren Özel, “Partimizi en son 12 Eylül’de Kenan Evren kapatmaya kalktı, milletimizle birlikte yeniden açtık. Evren’in akıbeti bellidir. Biz geçmişte de bedel ödedik, bugün de öderiz ama milletimize inanmaktan asla vazgeçmeyiz” dedi.

Açıklamasını kararlılıkla sürdüren Özel, “Atatürk’ün partisi milletimize emanettir” sözleriyle mesajını tamamladı.