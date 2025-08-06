YAZILIM SATIN ALINACAKTIR ihalesi,
Teknik Şartnamenin Uygun Olmaması Nedeniyle iptal edilmiştir.
iptal edilmiştir.
|İhale Kayıt Numarası (İKN)
|:
|2025/1122635
|1- İdarenin
|1.1. Adı
|:
|YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
|1.2. Adresi
|:
|Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi 9/21 R Blok YENİMAHALLE/ANKARA YENİMAHALLE/ANKARA
|1.3 Telefon numarası
|:
|03125087702
|2-İptal edilen ihaleye ait ilanın yayımlandığı
|2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|:
|31.07.2025 - 5416
|2.2. Gazetenin ve İnternet Sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
|:
|ANKARA ULUS GAZETESİ - 31.07.2025
www.sonsoz.com.tr 31.07.2025
|3- İhale İptal Tarihi
|:
|04.08.2025
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