YAZILIM SATIN ALINACAKTIR ihalesi,
Teknik Şartnamenin Uygun Olmaması Nedeniyle iptal edilmiştir.
iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1122635
1- İdarenin
1.1. Adı : YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi : Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi 9/21 R Blok YENİMAHALLE/ANKARA YENİMAHALLE/ANKARA
1.3 Telefon numarası : 03125087702
2-İptal edilen ihaleye ait ilanın yayımlandığı
2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 31.07.2025 - 5416
2.2. Gazetenin ve İnternet Sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : : ANKARA ULUS GAZETESİ - 31.07.2025
www.sonsoz.com.tr 31.07.2025
3- İhale İptal Tarihi : 04.08.2025


#ilangovtr Basın No ILN02272783