Yavaş, “Şahsen pek çok dava dosyası gördüm ama bazı belediyecilik faaliyetlerinin suç unsuru sayıldığı bir iddianameye ilk kez rastlıyorum. Bence en kestirme cevabı halk versin ve duruşmalar canlı yayınlansın,” dedi.

Yargının siyasetin aracı haline getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Yavaş, “Hukukun görevi, siyasi rekabetin aracı olmak değil, adaleti sağlamaktır,” ifadelerini kullandı.

Yavaş, açıklamasının sonunda belediye çalışanlarına da destek vererek, “Arkadaşlarımızın adil bir yargılama sürecinin ardından başları dik bir şekilde görevlerine döneceklerine yürekten inanıyoruz,” dedi.