Yazılı açıklamada, söz konusu haberlerin “tamamen dezenformasyon ve art niyetli” olduğu vurgulandı. Başsavcılık, yapılan işlemin yalnızca yasal bildirim yükümlülüğü kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

Açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılmasına yönelik herhangi bir talebimiz ya da girişimimiz bulunmamaktadır. İlgili yazımız, tespit edilen bazı mali usulsüzlüklerin bildirimine ilişkindir” ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyada “CHP’ye kapatma davası açılıyor” başlığıyla paylaşılan içeriklerin gerçeği yansıtmadığını belirten Başsavcılık, kamuoyuna “resmî makamlar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi” çağrısında bulundu.

Bu açıklama, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik hazırlanan iddianamenin ardından bazı basın organlarında “CHP hakkında kapatma davası isteniyor” şeklinde çıkan haberler üzerine yapıldı.

Yargı kaynakları, söz konusu sürecin sadece “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunma” aşamasında olduğunu, bunun bir kapatma davası anlamına gelmediğini vurguladı.

Kısacası Başsavcılık, “CHP’nin kapatılması talebi” iddialarını yalanlayarak, sürecin tamamen yasal bir prosedür çerçevesinde yürütüldüğünü ve davaya dönüşmüş bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.