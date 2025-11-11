Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kent trafiğine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündem oldu.

Yavaş, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Kent merkezine daha fazla yol yapmak trafiği rahatlatır mı? Bu soruyu yapay zekaya sorun. Lütfen yanıtını okuyun. Gerçeği göreceksiniz!”

Yavaş’ın bu sözleri, özellikle 'yapay zekâ' vurgusu nedeniyle sosyal medyada geniş yankı buldu.

BAYKOÇ'TAN SERT YANIT: KALAN ÜÇ YIL NASIL GEÇER BİLMİYORUM

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Yavaş’ın paylaşımına sert bir dille tepki gösterdi. Baykoç, X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yapmadığı işin kabahatini yapay zekâya atan bir başkanla kalan üç yıl nasıl geçer, bilmiyorum.”

Baykoç, Mansur Yavaş’ın göreve geldiğinden bu yana “mazeret siyaseti” yaptığını savunarak eleştirilerini sürdürdü.

"MAZERETİNİZİ DİJİTALLEŞTİRİYORSUNUZ"

Baykoç, Yavaş’ın son paylaşımını 'siyasi sorumluluktan kaçış' olarak nitelendirerek, “Mansur Yavaş yıllardır mazeret üretmeyi kurumsallaştırdı, şimdi ise mazeretinizi dijitalleştiriyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Baykoç’un açıklamaları, sosyal medyada farklı kesimler tarafından tartışılırken, Ankara trafiği ve dijital çözümler konusundaki tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.