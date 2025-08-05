Tunus'ta sivil toplum kuruluşu ‘Filistin Ortak Eylem Koordinasyonu’ sorumluları, Küresel Kararlılık Filosu temsilcileriyle Tunus Genel İşçi Sendikası merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Küresel Kararlılık Filosu üyesi Hayfa el-Mansuri, 44 ülkeden temsilcinin filoya katılım hazırlıkları kapsamında Tunus'ta bir araya geldiğini belirtti. Mansuri, Fas Kararlılık Filosu, Gazze'ye Doğru Küresel Hareket, Doğu Asya Girişimi ve Özgürlük Filosu olmak üzere 4 girişimin Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak için toplandığını kaydetti.

Filonun ilk misyonunun 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkacağını vurgulayan Mansuri, ikinci misyonun da 4 Eylül'de Tunus'tan yola çıkacağını aktardı.