Olay, 21 Temmuz 2025 tarihinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Siyah şapka ve güneş gözlüğü takan Stephan B., Y.K.A.’ya ait döviz bürosuna gelerek belinden çıkardığı tabancayı gösterip "Money!" diye bağırdı.

Durumu fark eden iş yeri sahibi Y.K.A., şüpheliyi ittirerek "Polis!" diye bağırdı ve aynı anda panik butonuna bastı. Olayın ciddiyetini anlayan Stephan B., paniğe kapılıp iş yerinden koşarak uzaklaştı.

Antalya Polisi Kısa Sürede Yakaladı

Olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, döviz bürosunun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek Stephan B.’nin kimliğini tespit etti. Şüpheli, olayda kullandığı oyuncak tabancayla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Stephan B., nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik Kameralarına Anbean Yansıdı

Döviz bürosunu soymaya çalışan Stephan B.'nin görüntüleri, iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde şüphelinin elindeki tabancayı gösterdiği, ardından panikleyerek kaçtığı anlar net şekilde görülüyor.