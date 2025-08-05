ABD’ye giriş yapmak isteyen ziyaretçiler için yeni bir uygulama devreye giriyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vize başvurularında bazı ülkelerden gelen başvuru sahiplerinin, mali yükümlülükleri karşılama kapasitelerinin değerlendirilmesi amacıyla teminat ödemesi yapmasının gerekeceği belirtildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte iş (B-1) ve turist (B-2) vizesi için başvuranlar, 5.000, 10.000 veya 15.000 dolarlık teminat ile başvurularını tamamlayabilecek. Uygulamanın, vize süresi bitiminde ülkeden ayrılmayan kişilerin sayısını azaltmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Hangi Ülkeleri Kapsayacak? Detaylar Bugün Açıklanıyor

Söz konusu düzenlemenin hangi ülkeleri kapsayacağına dair bilgiler henüz netleşmedi. Ancak, ABD yönetimi bu uygulamayla vize ihlalleri riski taşıyan ülkeleri hedef almayı planlıyor. Yeni düzenleme kapsamında detaylı ülke listesi ve uygulama kriterlerinin bugün yayımlanacak resmi belgede kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Amaç: Vize Süreçlerinde Daha Fazla Kontrol Sağlamak

ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre bu düzenleme, başvuru sahiplerinin ABD’ye giriş sonrası yükümlülüklerini yerine getirip getirmeyeceğini öngörmek adına önemli bir adım olacak. Teminat uygulamasının, göçmenlik politikalarının daha sıkı bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve yasa dışı kalışların önüne geçmek amacıyla hazırlandığı bildirildi.

Vize Başvurusunda Yeni Süreç Nasıl İşleyecek?

Vize başvurusunda bulunan aday, başvuru sırasında belirlenen miktarda teminat ödeyecek.

Bu teminat, vize süresi boyunca başvuru sahibinin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine göre iade edilecek ya da gelir olarak kaydedilecek.

Uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceği ve hangi başvuru sahiplerini kapsayacağı ise resmi düzenlemenin yayımlanmasıyla netleşecek.