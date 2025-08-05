Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde artış gösteren sıcak hava dalgası ve kuraklık vatandaşlarda endişe yaratıyor. Yurdun nerdeyse her kesiminde etkili olan sıcaklar sebebiyle, vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Türkiye'de sıcaklar sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı belirtilmezken, sıcaklıkların bi süre daha bu şekilde devam edeceği belirtiliyor.

Ülkemizde can kaybı yaşanmazken İspanya ve İran sıcak havayla mücadele etmeye devam ediyor.

İspanya'da Can Kaybı Artıyor!

İspanya Sağlık Bakanlığı, Temmuz 2025’te ülkede etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle 1060 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artış gösterdi.

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, temmuz ayındaki yüksek sıcaklıkların ciddi bir halk sağlığı tehdidi oluşturduğuna dikkat çekildi. "Sıcak hava ölümcüldür. Bol su için, korunmaya özen gösterin ve yardıma ihtiyacı olan kişilere destek olun" çağrısı yapıldı.

3 Ağustos’tan itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının ülkeyi etkisi altına aldığına işaret eden yetkililer, vatandaşlara tedbiri elden bırakmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Aşırı sıcaklardan dolayı yaşamını yitirenlerin büyük kısmını kronik hastalıkları bulunan bireyler ve yaşlılar oluşturdu. Uzmanlar, bu grupların özellikle korunması gerektiğinin altını çizdi.

İran'da Önlemeler Alındı!

İran'da etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 20 eyalette kamu kurumları geçici olarak kapatıldı. Alınan kararın, artan enerji tüketimini dengelemek amacıyla uygulamaya konulduğu belirtildi.

İran resmi makamları, sıcak hava nedeniyle özellikle elektrik kullanımının ciddi oranda arttığını ve enerji yükünü hafifletmek için kamu binalarında faaliyetlere ara verildiğini duyurdu. Tahran'da ise belirli bölgelerde günde 2 saatlik planlı elektrik kesintileri uygulanacağı bildirildi.

7 Ağustos'ta kamu kurumlarının tatil edildiği eyaletler şu şekilde sıralandı: Tahran, Fars, Erdebil, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Gülistan, Rezevi Horasan, Çaharmahal-Bahtiyari, Buşehr, Güney Horasan, Yezd, İsfahan, Hürmüzgan, Kirman, Elborz, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Simnan, İlam, Kum ve Gilan.

Yetkililer, vatandaşlara sıcak hava nedeniyle dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve enerji tasarrufu konusunda hassas davranmaları çağrısında bulundu.