Ankara - İstanbul hattında sefer yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), hızından çok gecikmeleriyle gündeme gelmeye başladı. Vatandaşlar, bekledikleri performansı alamadıklarını ve trenin sık sık rötar yaptığını belirterek tepki gösterdi.

Ankara ile İstanbul arasında seyahat eden birçok yolcu, “Biz erken varmak için hızlı treni tercih ediyoruz ama trenler ne hızlı ne de zamanında gidiyor,” diyerek yaşadıkları memnuniyetsizliği dile getirdi. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yapılan seferlerde gecikmelerin arttığını ifade eden vatandaşlar, bu durumun hem işlerine hem özel planlarına zarar verdiğini söylüyor.

Teknik sorunlar mı var?

Gecikmelerin nedenine ilişkin kurumdan net bir açıklama yapılmazken, bazı tren çalışanları ise “Rayların soğuması için bekleme yapmak zorundayız. Bu da zaman zaman aksamalara yol açıyor,” diyerek teknik koşullara dikkat çekti. TCDD çalışanlarının vatandaşlara yaptığı bu açıklamalar, yolcuların tepkisini dindirmeye yetmedi. Sosyal medyada da sıkça gündeme gelen rötarlar, “hızlı trenin yavaşlığı” başlığı altında eleştiriliyor.

Yolcular çözüm bekliyor!

Yolcular çözüm bekliyor Yetkililerden konuyla ilgili henüz kapsamlı bir açıklama yapılmış değil. Artan şikayetlerin ardından gözler TCDD ve Ulaştırma Bakanlığı’na çevrilmiş durumda. Vatandaşlar, yalnızca geçici çözümler değil, kalıcı ve sürdürülebilir bir iyileştirme istiyor. Özellikle İstanbul–Ankara gibi yoğun hatlarda sefer sürelerinin kısaltılması, rötarların minimize edilmesi ve teknik altyapının güçlendirilmesi taleplerin başında geliyor.