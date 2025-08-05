Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin, Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi" ifadesine yer verildi. Ancak iki lider arasında geçen konuşmanın konusu, süresi ya da ele alınan gündem maddeleri hakkında açıklama yapılmadı.

Bu sessizlik, uluslararası kamuoyunda merak uyandırırken, görüşmenin zamanlaması dikkate alındığında Orta Doğu’daki gelişmeler, Ukrayna krizi, veya Rusya-İsrail ilişkileri gibi başlıkların masada olabileceği yönünde yorumlar yapılıyor.

Görüşme Zamanlaması Dikkat Çekti

Putin ve Netanyahu’nun yaptığı telefon görüşmesi, bölgesel ve küresel gerilimlerin arttığı bir döneme denk geldi. Özellikle Gazze'deki son durum, Ukrayna'daki savaşın seyri ve İran-Rusya-İsrail ekseninde yaşanan gelişmeler, iki liderin bu görüşmede değerlendirmiş olabileceği başlıca konular arasında gösteriliyor.

İki Liderin Görüşmesi Uluslararası Basının Gündeminde

Resmi açıklamada görüşmenin içeriği paylaşılmasa da, uluslararası basın bu teması yakından takip ediyor. Önümüzdeki günlerde hem İsrail hükümetinden hem de Kremlin'den görüşmeye dair daha fazla bilginin paylaşılması bekleniyor.