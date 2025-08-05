Geçim sıkıntısı her geçen gün daha derin hissedilirken, İstanbul’da yaşamın maliyeti de rekor seviyelere ulaştı. İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) yayımladığı son araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin İstanbul’daki ortalama yaşam maliyeti 96 bin 599 TL olarak belirlendi.

İstanbul Barometresi araştırmaları kapsamında paylaşılan verilere göre, kentte yaşamanın maliyeti özellikle kira, gıda ve ulaşım gibi temel harcama kalemlerindeki artışlarla birlikte hızla yükseldi. Dört kişilik bir ailenin sadece temel ihtiyaçlarını karşılaması bile neredeyse 100 bin lirayı buluyor.

İstanbul’da artan kira fiyatları, okul masrafları, gıda ve enerji kalemlerindeki zamlar da bu tabloyu şekillendiren başlıca nedenler arasında gösteriliyor.