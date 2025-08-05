Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, taşıt satışlarında fiyatın sabitlenmesi gerektiği ve alıcıdan ek ödeme alınmasının Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’e aykırı olduğu vurgulandı. Açıklamaya göre, bazı bayiler taşıtın ÖTV ve KDV'sini ya da tam bedelini almasına rağmen, ÖTV değişikliği sonrası ek ücret talep etmeye devam ediyor.

Bu durumun yalnızca tüketiciyi mağdur etmekle kalmadığı, aynı zamanda otomotiv piyasasında dengesizlik yarattığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı: “Yaptırımlar Kararlılıkla Uygulanacak”

Bakanlık, 24 Temmuz 2025 tarihinden önce ödeme yapılmasına rağmen henüz fatura kesilmediği gerekçesiyle ek ödeme talep eden bayilere karşı, hem tüketici haklarının korunması hem de adil rekabet ortamının sağlanması adına adımlar atıldığını duyurdu.

Yetkili satıcıların, alıcıdan ek ödeme talep etmesi halinde:

Tüketiciler, Ticaret İl Müdürlükleri’ne veya yargı yoluna başvurabilecek. "Kapalı kapılar ardında yürütülecek süreçte yer almayız" İçeriği Görüntüle

Bakanlık tarafından yapılacak denetimlerde aykırılığın tespiti durumunda, her bir ihlal için 684.214 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecek.

Kapora Verenler İçin Farklı Uygulama

Açıklamada, yalnızca kapora ödeyen, ancak henüz vergiler ya da taşıt bedelinin tamamını ödemeyen tüketicilere ÖTV farkının yansıtılmasının ise mevzuata aykırı olmadığı ifade edildi.

Tüketicilere Uyarı: Haklarınızı Arayın!

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründeki bu tür haksız ticari uygulamalara karşı taviz verilmeyeceğini belirtti. Tüketicilerin, bu tür durumlarla karşılaştıklarında mutlaka ilgili kurumlara şikayette bulunmaları gerektiği hatırlatıldı.