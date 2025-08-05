Yapılan açıklamaya göre:
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32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe terfi etti.
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29 generalin görev süresi 1 yıl, 478 albayın görev süresi ise 2 yıl süreyle uzatıldı.
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2 general yaş haddi nedeniyle, 43 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.
En dikkat çeken değişikliklerden biri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın, kadrosuzluk nedeniyle 1 Eylül 2025 tarihi itibarıyla emekliye sevk edilmesi oldu. Gürak’ın yerine, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay Başkanlığına, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ise Kara Kuvvetleri Komutanlığına atandı.
Ayrıca:
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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve
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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun görev süreleri 1 yıl uzatıldı.
YAŞ kararları doğrultusunda yapılan atamalar ve emekliliklerle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesinde yeni bir dönem başlamış oldu.