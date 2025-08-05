Yapılan açıklamaya göre:

En dikkat çeken değişikliklerden biri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın, kadrosuzluk nedeniyle 1 Eylül 2025 tarihi itibarıyla emekliye sevk edilmesi oldu. Gürak’ın yerine, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay Başkanlığına, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ise Kara Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

Ayrıca:

  • Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve

  • Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun görev süreleri 1 yıl uzatıldı.

YAŞ kararları doğrultusunda yapılan atamalar ve emekliliklerle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesinde yeni bir dönem başlamış oldu.

Kaynak: DHA