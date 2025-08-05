CHP Parti Meclisi Üyesi, Ankara Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Semra Dinçer, Meclis'te görevli kadın personel Saliha Akkaş’ın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını açıkladı. Gece saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre çift arasında boşanma süreci nedeniyle tartışma çıktığı ve bu tartışmanın ardından saldırgan eşin, Saliha Akkaş’ı bıçakladığı öğrenildi.

Ağır yaralanan Akkaş hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği bildirildi. Saldırının ardından eşinin ise yaşamına son verdiği iddia edildi.

Dinçer'den açıklama!

Olay sonrası açıklama yapan Dinçer, yaşananları "aile içi mesele" ya da "cinnet" olarak nitelendirmenin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, bunun sistematik olarak sürdürülen erkek şiddetinin bir örneği olduğunu ifade etti. Dinçer'in açıklaması şu şekilde; “Bu bir 'aile içi mesele' değil! Bu bir cinnet değil! Bu, sistemli bir biçimde sürdürülen erkek şiddetidir. Kadınların yaşam hakkı, her gün erkekler tarafından gasp ediliyor. Üstelik çoğu zaman, devletin ihmaliyle, sessizliğiyle, cezasızlık politikalarıyla…”

Olay, Meclis'te ve kamuoyunda büyük üzüntü ve tepki yaratırken, kadın örgütleri ve insan hakları savunucuları da bir kez daha etkili ve caydırıcı politikaların acilen hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

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