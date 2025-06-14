Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını uluslararası hukukun açık ihlali olarak nitelendirerek en güçlü ifadelerle kınadı. İsrail’in bu saldırılarla bölgesel istikrarı tehdit ettiğini ve aynı zamanda nükleer müzakere sürecini sabote etmeye çalıştığını vurguladı.

"Gazze’deki soykırımı gizlemek için İran’a saldırıyorlar"

Görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının asıl amacının, dünya kamuoyunun dikkatini Gazze’de devam eden insanlık dramından uzaklaştırmak olduğunu belirten Erdoğan, Netanyahu yönetiminin saldırgan tutumunun tüm bölgeyi ateşe atma riski taşıdığına dikkat çekti.

Natanz’daki Nükleer Tesise Yakın Takip

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İran’ın Natanz kentindeki nükleer tesiste yaşanabilecek bir nükleer sızıntı ihtimalini yakından takip ettiklerini ifade etti. Türkiye’nin, bölgedeki nükleer anlaşmazlıkların sadece diplomasi ve diyaloglaçözülebileceği yönündeki tutumunu yineledi.

Türkiye, barış ve istikrardan yana

Görüşmede Erdoğan, İran halkına yaşanan can kayıpları nedeniyle başsağlığı dileklerini iletirken, Türkiye’nin bölgede barışın, istikrarın ve uluslararası hukukun savunucusu olmaya devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in İran’a yönelik hukuksuz… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 14, 2025