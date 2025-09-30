Denizli’de yaşanan toplu zehirlenme olayı, hastanelerde yemek hizmetlerinin güvenilirliği konusunu gündeme taşıdı. Hastane yemeklerinden zehirlenen 78 kişinin acile başvurması üzerine bir açıklama yapan Tıbbiyeliler Sendikası Genel Başkanı Ziya Aygün, başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının ve hastaların sadece tedavi süreçlerinde değil, en temel ihtiyaçlardan biri olan beslenmede de korunması gerektiğini ifade etti.

Aygün, “Hastane mutfakları, sıradan bir üretim tesisi değil; doğrudan insan sağlığını etkileyen kritik alanlardır. Burada sunulan her yemeğin hijyen, kalite ve denetim standartlarının en üst seviyede tutulması zorunludur” dedi. Yaşanan olayın sağlık sistemindeki büyük bir zafiyeti ortaya koyduğunu vurguladı.

Aygün, denetimlerin artırılması ve hastane yemek hizmetlerinin köklü biçimde iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. “Aksi halde benzer skandalların tekrar yaşanması kaçınılmazdır” sözleriyle uyarıda bulundu.

Tıbbiyeliler Sendikası olarak hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının yanında olduklarını bir kez daha yineleyen Ziya Aygün, insan hayatını tehlikeye atan bu tür ihmallerin karşılıksız kalmaması gerektiğini vurguladı. Açıklamasında, sürecin takipçisi olacaklarını ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini de dile getirdi.