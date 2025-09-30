TÜRK-İŞ Konfederasyonu’nun her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği “Açlık ve Yoksulluk Sınırı” araştırmasının Eylül 2025 sonuçları, dar ve sabit gelirli vatandaşlar için hayatın giderek daha da zorlaştığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 27.970 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 91.109 TL’ye yükselerek, 4 asgari ücreti aşmış oldu.

Temel Gıdaya Erişim Bile Zorlaşıyor

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sadece sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi için yapması gereken asgari gıda harcaması (açlık sınırı) 27.970,50 TL’ye ulaştı. Bu rakam, yalnızca gıda ihtiyacını kapsıyor; barınma, ulaşım, eğitim, sağlık gibi zorunlu harcamalar dahil edildiğinde yoksulluk sınırı 91.109,11 TL’ye çıkıyor.

Bekâr Çalışanların Yaşam Maliyeti Asgari Ücreti Aştı

Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 36.304,79 TL olarak hesaplandı. Bu tutar, mevcut net asgari ücretle kıyaslandığında arada 14.201 TL’lik bir fark oluştu. Sadece bir ayda bu fark 1.323 TL daha arttı.

Mutfak Enflasyonu Yıllık %41,05’e Ulaştı

Araştırmaya göre, gıda fiyatlarındaki artış hız kesmeden devam ediyor. Eylül ayında mutfak enflasyonu:

Aylık bazda %3,17,

Yıllık bazda %41,05,

Yıllık ortalama bazda ise %40,95 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 9 ayında ise gıda harcamalarındaki toplam artış oranı %32,67 oldu.

TÜRK-İŞ: İnsan Onuruna Yaraşır Bir Gelir Şart

TÜRK-İŞ, yaptığı açıklamada, sabit gelirli çalışanlar ve emeklilerin bütçelerinde oluşan bu farkın, yaşam şartlarını her geçen gün daha da ağırlaştırdığını belirtti. "Elde edilen gelir ile insan onuruna yakışır bir yaşam sürmek arasındaki makas, bu ay da açılmaya devam etti" denildi.

Gelir – Gider Uçurumu Derinleşiyor

Asgari ücretin 11.402 TL olduğu Türkiye’de, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ile asgari ücret arasındaki fark yaklaşık 80 bin TL’yi buldu. Bu tablo, çalışanların alım gücünün ciddi biçimde eridiğini ve ekonomik adaletsizliğin derinleştiğini gözler önüne seriyor.