30 Mayıs’ta görülen duruşmada tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran'a 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, suçun niteliği ve sanıkların tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tutukluluklarının devamına karar verdi.

Diğer tutuklu sanıklar Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya’ya 3 yıl hapis cezası verildi ve tahliyelerine karar verildi.

Aile Organize Şekilde Gerçeği Gizlemeye Çalıştı

Mahkemenin gerekçeli kararında, sanıkların çelişkili ifadeler verdiği, olayla ilgili delilleri gizlemeye çalıştıkları ve kolluk kuvvetlerinin dikkatini başka yöne çekmek için sahte ihbarlar yaptıkları belirtildi. Bazı aile bireylerinin çocukları yönlendirerek gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye çalıştığı da vurgulandı.

Çocuklara Denetimli Serbestlik Kararı

Suça sürüklenen 15-17 yaşlarındaki üç çocuk hakkında verilen hapis cezaları için hükmün açıklanması geri bırakıldı. Bu çocukların 3 yıl boyunca denetim altında tutulmalarına karar verildi. Çocukların bazı kritik bilgileri bilerek gizlediği ve gerçek dışı beyanlar verdiği belirlendi.

Yangın Çıkararak Polisleri Yanıltmaya Çalıştılar

Gerekçeli kararda bazı sanıkların yangın çıkararak kolluk kuvvetlerini farklı yönlere çekmeye çalıştıkları, sahte ihbarlarla soruşturmayı saptırmaya çalıştıkları belirtildi. Ayrıca jandarma personelinin hareketleri takip edilerek bilgi edinilmeye çalışıldığı da tespit edildi.