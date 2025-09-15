UEFA, “Avrupa Kulüplerinde Yetenek ve Rekabet Ortamı” başlıklı yeni raporunu açıkladı. Rapora göre, geçen sezon kulüp ve milli takım karşılaşmalarında tribünleri dolduran 240 milyon taraftar ile Avrupa futbolunda tüm zamanların seyirci rekoru kırıldı.

Raporda öne çıkan verilere göre, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile İspanya LaLiga temsilcisi Real Madrid, sezon boyunca maçlarını toplam 2 milyonun üzerinde taraftarın tribünden izlediği iki kulüp olarak zirvede yer aldı.

Premier Lig’de 15. sırada sezonu tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham’a 1-0 yenilerek kupasız kapatan Manchester United, maçlarına toplam 2 milyon 200 bin 268 taraftar çekti. United’ın taraftar desteği; ligde 1 milyon 401 bin 196, yerel kupalarda 286 bin 840 ve Avrupa karşılaşmalarında 512 bin 231 olarak kayıtlara geçti.

Sezona UEFA Süper Kupa şampiyonluğuyla başlayan ancak LaLiga’da ikinci olan ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde elenen Real Madrid ise sezonu 2 milyon 53 bin 673 taraftar desteğiyle tamamladı. Eflatun-beyazlıların maçlarını ligde 1 milyon 381 bin 324, yerel kupalarda 145 bin 808 ve Avrupa’da 526 bin 540 taraftar tribünden takip etti. Öte yandan İspanya Süper Kupa’nın Suudi Arabistan’da düzenlenmesi, yerel kupalardaki seyirci sayısını düşürdü.

Avrupa'da en fazla taraftar desteği alan ilk 5 kulüp şöyle:

Takımlar Lig Yerel Kupa UEFA Toplam Manchester United 1.401.196 286.840 512.231 2.200.268 Real Madrid 1.381.324 145.808 526.540 2.053.673 Inter 1.341.402 182.461 473.053 1.996.917 Borussia Dortmund 1.383.205 - 568.490 1.951.696 Bayern Münih 1.275.000 75.000 525.000 1.875.000



Galatasaray, devlerle birlikte yürüyor

Geçen sezon Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olan ancak Avrupa kulvarında hedeflediği başarıyı yakalayamayan Galatasaray, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında 1 milyon taraftar barajını geçen 5 takımdan biri oldu.

Sarı-kırmızılı takımın yanı sıra Benfica (Portekiz), Ajax, Feyenoord (Hollanda) ve Rangers (İskoçya) bu başarıyı elde etti.

3 takımın tribünü hiç boş kalmadı

Almanya'nın Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İngiltere'nin Arsenal takımları ligde tüm sezonu yüzde 100 doluluk oranıyla geçirerek rakiplerini geride bıraktı.

Ligde Borussia Dortmund 1 milyon 383 bin 205, Bayern Münih 1 milyon 275 bin, Arsenal ise 1 milyon 144 bin 760 taraftarının önünde şampiyonluk mücadelesi verirken, Bayern Münih ipi göğüslemeyi başardı. Arsenal ligi ikinci, Dortmund ekibi ise dördüncü sırada tamamladı.

Almanya İkinci Ligi'nde mücadele eden ve sezonu 14. sırada bitiren Schalke 04, ligde 1 milyondan fazla taraftar desteğiyle dikkati çekti.

Süper Lig'de seyirci sayısı düştü

Avrupa liglerinde toplam taraftar sayısı yüzde 2,5 artışla 114 milyona yükselirken, Süper Lig'de yüzde 4 oranında düşüş yaşandı.

Tüm kulvarlardaki toplam taraftar sayısında 47.9 milyonla İngiltere zirvede yer alırken, Almanya ikinci (33.5 milyon), İspanya üçüncü (23.5 milyon) oldu. Türkiye ise 6.2 milyon taraftarla 9. sırada yer aldı.

Geçen sezon ulusal liglerdeki toplam taraftar sayısında ilk 10 lig şöyle:

Ülke Taraftar (milyon) Değişim (Yüzde) İngiltere 15.3 +5 Almanya 11.8 -2 İtalya 11.7 - İspanya 11.4 +3 Fransa 8.5 +4 Hollanda 6.1 +10 Türkiye 4 -4 İskoçya 3.9 +5 Polonya 3.9 +7 Portekiz 3.8 +1

Muhabir: Yunus Kaymaz