CHP’nin 38. olağan ve 21. olağanüstü kurultaylarının iptali için açılan dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce iptal edilmesinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik gazetecilere yaptığı açıklamada “Kurultay davasıyla bir ilgimiz yok” dedi.

Duruşma günü Ankara dışında olacağı ileri sürülen Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinde olduğu ortaya çıktı

Kararın açıklanmasının ardından Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik ile birlikte evinden çıkarak Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki çalışma ofisine geçti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP kurultay davasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kısaca şunu söylemek isterim; sizin gündeminizle Sayın Genel Başkanımızın gündemi aynı değil.

Israrlı bir biçimde CHP’ye zarar vermeme iradesiyle sessiz kaldı, açıklama yapmak istemedi. Ancak düşündüğü, yazdığı çok şey vardı, hâlâ da var; gelecekte de olacak. CHP’ye zarar verme iradesinin olmadığının bilinmesi gerekir. Fakat kötü bir süreçle karşı karşıya kaldık; ahlaksızca iftiralarla baş başa kaldık. 'Mutlak butlan' davasının açılmasıyla birlikte genel merkeze gideceği, orada yatak aldığı söylendi.

Ancak “mutlak butlan” davası Sayın Genel Başkan tarafından açılmadı, hiçbir ilgisi olmadı. Soruşturmalarla da ilgisi olmadı. Partiye zarar verecek her yaklaşımın dışında kalmaya çalıştı. Kurultay davasıyla hiçbir ilgimiz yok. Dava süreciyle ilgili bir beklentimiz de yok, bir değerlendirmemiz de yok.”

HABER MERKEZİ