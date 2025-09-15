BURSA’nın İnegöl ilçesinde yalnız yaşayan 53 yaşındaki Recep Çetinkaya, komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Turgutalp Mahallesi Malazgirt Caddesi’ndeki 3 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. İki gündür Çetinkaya’dan haber alamayan komşuları, telefonla da kendisine ulaşamayınca saat 11.00 sıralarında dairenin zilini çaldı. Kapının açılmaması üzerine balkondan eve giren komşular, Çetinkaya’yı hareketsiz bir şekilde yerde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çetinkaya’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çetinkaya’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.