Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ile yeni teknik direktör Nuri Şahin katıldı. Şahin, törenle kendisini 2028'e kadar turuncu-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, şu ifadeleri kullandı: 'Yeni bir haftaya yeni umutlar ve büyük heyecanlarla başlıyoruz. Bugün Başakşehir FK ve Nuri Şahin hocamız için çok önemli bir gün. Hocamız eskiden beri çalışmayı düşündüğümüz, istediğimiz biri. Bundan dolayı ben de çok heyecanlıyım. Başakşehir, 11 yılı geride bıraktı. Şu an 12. sezona başlıyoruz. Bu sürenin 9 yılında Avrupa'ya giden ve orada sürekli başarılı işler yapan bir kulübüz. Geçmişimizde 1 Süper Lig şampiyonluğu, 9 kez Avrupa'ya gitme, 2 Türkiye Kupası finali ve sayısız oyuncu satışı var. Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden beri yönetim kurulu ve görev alan hocaların hepsi önemli başarılara imza attı. Nuri Şahin, çok inandığım, Borussia Dortmund, Liverpool, Real Madrid'de oynamış, uzun yıllar A Milli Takım'a hizmet etmiş, duruşu, çalışkanlığı, kişiliği, sempatik hali ve bilimsel çalışmalara açık yönüyle her zaman takibimizde olan birisi. Teknik adamlık kariyerinde yaptıklarını çok önemli ve anlamlı buluyorum. Bugün hepimiz çok heyecanlıyız. Allah nasip ederse çok daha güzel başarılara Nuri hocayla burada devam edeceğiz. Başakşehir FK, herkesin hoca olarak gelmek istediği bir kulüp. Ancak geçmişine bakarak değil de geleceğine inandığım insanları çok önemsiyorum. Nuri Şahin'in geleceğine çok inanıyorum. Aile olarak çok önemli başarılara imza atacağız.'

Nuri Şahin'i 2005 yılında Avrupa şampiyonu olan 17 Yaş Altı Milli Takımı'ndan tanıdığını aktaran Gümüşdağ, 'Benim için bugün biraz daha duygusal bir gün. 2005'te Türkiye Futbol Federasyonunda ümit milli ve genç milli takımlardan sorumlu Nuri kadar genç bir yönetim kurulu üyesiydim. 17 yaş altı takımımız, Avrupa şampiyonu olmuştu. O gün Nuri futbolcu olarak sahadaydı. Bugün 20 yıl sonra aynı masadayız. Aslında kariyere beraber başlamışız. Benim için çok anlamlı. Nuri'nin bugün de bu kulübe teknik direktör olarak başlıyor olması beni de çok heyecanlandırdı ve mutlu etti. Hayırlı uğurlu olsun. Türk futbolu için iyi bir futbol adamıyla bugün bir start veriyoruz. İnşallah hayırlı ve uğurlu olur.' diye konuştu.

'Sezonu ilk 4 içinde bitirmeyi hedefliyoruz'

Göksel Gümüşdağ, Trendyol Süper Lig'de sezonu ilk 4 içinde bitirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Başakşehir FK'nin kurulduğu günden itibaren çok önemli işler yaptığını aktaran Gümüşdağ, 'Hedefimizde her zaman ilk 4 var. Hocamız da bizim evladımız ama global bir futbol adamı. Hedefimiz her zaman Avrupa. Bu Avrupa hedefinden hiç vazgeçmedik. Bizim DNA'mızda Avrupa var. Nuri Şahin hocamızla tüm takım, yönetim kurulu kenetlenecek ve sezon sonunda hedefimize ulaşmak isteyeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.

'12 Dev Adam bizi gururlandırdı'

Göksel Gümüşdağ, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya alan A Milli Takım'ı tebrik etti.

Ay-yıldızlı ekibin performansıyla alkışı hak ettiğini belirten turuncu-lacivertli kulübün başkanı, '12 Dev Adam dün bizi gururlandırdı. Tüm kardeşlerimizi kutluyoruz. Hepsi Türkiye'yi gururlandıran bir mücadele gösterdi. Son saniyeye kadar şampiyonluğu kovaladılar ve ikinci oldular. Sporda hep bir sonuç var. Biri birinci biri ikinci olacak ama hepsi bir alkış hak ediyor. Tebrik ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Şahin: 'Benim için çok özel bir gün'

Nuri Şahin, kariyeri açısından çok özel bir gün yaşadığını söyledi.

Başakşehir'i hayal edilen yerlere getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Şahin, 'Benim için de çok özel bir gün. Başkanımın güzel sözleri benim için çok değerli. Hem oyunculuk kariyerimde hem de hocalık dönemimde her zaman desteğini gösterdi. Bana ağabeylik yapan, bundan sonra başkanlık yapacak Göksel Gümüşdağ'a teşekkür ediyorum. Başakşehir ile imzalamak benim için çok değerli. Çünkü iyi bir kulübe geldim. Dün kulübe ayak bastığım andan itibaren nasıl değerli bir yere geldiğimi fark ettim. Çok güzel bir aile ortamı var ama aynı zamanda da yarışmacı ve profesyonel bir ortamda olmaktan çok mutluyum. İnşallah çok güzel günler bizi bekliyor. Gidecek çok yolumuz var. İnşallah Başakşehir'i her zaman hayal ettiği yerlere çıkarmak için her gün elimizden geleni yapacağımıza söz veriyorum.' şeklinde görüş belirtti.

Nuri Şahin, hem kendisinin hem de Başakşehir FK'nin başarıya aç olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

'Farklı kulüplerle görüşmelerim oldu. Borussia Dortmund'dan ayrıldıktan sonra belli bir süre çalışmama kararı almıştık. Yaklaşık 20 senelik futbolculuktan 1 gün sonra hocalığa geçtiğim için ne aileme ne de kendime zaman ayırabilmiştim. Bu 6-7 aylık süreç bana çok iyi geldi. Bu süreçte tabii ki farklı kulüplerle de görüştük ama Başakşehir ilk günden itibaren sadece beni istediğini hissettirdi. Benim için Dortmund sürecinden sonraki önemli şey, kulüp içindeki önemli insanların beni istemesi ve bana ve ekibime değer vermesiydi. Diğer konuysa futbol anlamında çok değerli ve yarışmacı bir kulübe geldim. Benim için bu da önemli. Sadece hocalık yapmak için değil belirli başarılar elde etmek istiyorum. İki tarafın da başarıya aç olduğunu düşünüyorum. Benim Başakşehir'e ihtiyacım var, Başakşehir'in de bizim gibi bir ekibe ihtiyacı var. Kadro kalitesi çok iyi. Yarışmacı bir kadro. Benim ve ekibim için en doğru yerin Başakşehir olduğunu düşünüyorum.'

'Başarıya aç ve bizi başarıya götürebilecek bir kadro görüyorum'

Nuri Şahin, iyi bir kadroya sahip olduklarını kaydetti.

Transfer sezonunun son gününde Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar'ın alınmasının kendi isteğiyle olduğunu aktaran 37 yaşındaki teknik adam, 'Son günlerde tabii ki istişare ettik. Başkanımız ve scoutlarımız bizim de fikrimizi sordu. Doğal olarak kadroyu inceledik, analiz ettik. Bazı eksik bölgelere takviye istedik. Ancak hep aynı fikirdeyiz. Başkanım da bizi kırmadı. Son günde 3-4 transfer yapmak da çok normal şeyler değil. Bize verilen değeri de gösterdiler. Kadro kalitesini ben gayet iyi görüyorum. Geniş bir kadromuz var. Ne yazık ki bu sene sadece lig ve kupa var. Çok değerli, iyi oyunculardan kurulu karakterli bir kadro görüyorum. Başarıya aç ve bizi başarıyı götürebilecek bir kadro görüyorum.' değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, kadronun kendi oyun anlayışıyla uyuştuğunu belirterek, 'Kadro zaten kendi oyun anlayışımla uyuşmasa belki bugün burada olmazdık. Benden önce bu kulüpte çok değerli hocalar çalıştı. DNA'sında futbol felsefesi oturmuş bir kulübe geldim. Biz de biraz üzerine ekleyerek kadroyu daha iyi yerlere getireceğiz. Takımı gayet iyi gördüm.' dedi.

'Çok daha iyi bir hoca olarak buraya geldim'

Turuncu-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü, Antalyaspor ve Borussia Dortmund'da kazandığı tecrübelerin kendisini daha iyi bir teknik adam yaptığını söyledi.

Son olarak Almanya'nın Borussia Dortmund takımını çalıştıran Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Borussia Dortmund, benim için çok değerli bir yer. Burada olmamın en büyük etkeni Borussia Dortmund Kulübüdür. Beni çocukluktan itibaren bünyesine aldı ve hocalığa kadar götürdü. Ben o kulübün içinde her şeyi yaşadım. Tabii ki hatalarımız ve tecrübe edindiğim yerler oldu. Dortmund'u ailem olarak gördüğüm için belki biraz fazla korumaya aldım. Belki hoca olarak daha da rahat olabilirdim ama onların hepsi tecrübeyle kazanılan bir şey. Carlo Ancelotti ile konuştuğumuzda bana tecrübenin hiçbir zaman değişilmez olduğunu söylemişti. Biz genç hocalar, 'Her şeyi biz biliyoruz. Futbolu biz icat ettik' havasındayız. Bu açıdan benim için çok büyük tecrübeler oldu. Real Madrid maçında devre arasına 2-0 önde girdik. Benim kafamda binlerce soru vardı. İkinci yarı başladığında yanımda Carlo Ancelotti çok rahat bir şekilde sakızını çiğneyip 'Biz bu maçı alacağız' havası veriyor. Bunların hepsini tecrübe edindim orada. Hatalarımız ve çok iyi yaptığımız şeyler oldu. Antalyaspor'da başlayan süreçte Dortmund'da edindiğim tecrübeyle çok daha iyi bir hoca olarak buraya geldiğimi düşünüyorum.'

'Türk futbolu için her zaman umutluyum'

Nuri Şahin, yıldız futbolcuların büyük rakamlarla transfer edildiği Türk futbolundan umutlu olduğunu kaydetti.

Son yıllarda yapılan transferler ve ödenen paraların sorulması üzerine Şahin, 'Türk futbolu için her zaman umutluyum. Son yıllarda ligin markası açısından çok önemli hamleler yapılıyor. Şu anda Almanya'da tek konuşulan konu, Türkiye'de yapılan transferler. İnşallah arkası ve Avrupa'da başarılar gelir. Biz de Başakşehir olarak bu yarışın içine girmek istiyoruz. Çok zor olduğunu biliyoruz ama onlarla karşılaşacağımız maçlarda yarışa katılmak, hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Türk futbolu açısından çok çok önemli, değerli ve kaliteli oyuncular geliyor. Türk futbolu, kariyerinin sonunda değil de en formda dönemlerinde gelen oyunculara artık yöneliyor. Bu çok önemli çünkü sadece isim getirmekle olmuyor. Osimhen ve Ederson gibi oyuncuları getirmek çok önemli. Biz de Amine Harit gibi çok değerli ve başarılı bir oyuncuyu getirdik. Ligimiz açısından çok çok önemli. İnşallah hep birlikte Türk futbolunu Avrupa'da en iyi şekilde temsil ederiz.' ifadelerini kullandı.

