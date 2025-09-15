İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda taksi ücretlerine yapılan yüzde 30’luk zam, 00.00 itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni tarifeye göre taksimetre açılış ücreti 42 liradan 54,50 liraya, kilometre başına ücret ise 28 liradan 36,30 liraya yükseldi. Saatlik tarifede fiyat 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe ücreti ise 135 liradan 175 liraya çıktı.

Yeni tarifeleri uygulamak isteyen taksi şoförleri, taksimetrelerini güncellemek için Bağcılar’daki servis noktalarına akın etti. Firma yetkilileri, zammın ardından yoğun bir mesai yürüttüklerini belirtti.

Taksiciler Farklı Tepkiler Verdi

Yaklaşık 5 yıldır taksicilik yapan Ertuğrul Emre, “Şu an yakıta zam gelmezse 175 lirayla indi bindi fiyatı çok iyi. Taksimetre ayarı da eskisi gibi zahmetli değil, hızlı bir şekilde yapılabiliyor” dedi.

Ancak bazı taksiciler, zammın müşteri talebini düşürebileceğini ifade etti. Ali Gökçe, “Müşteri potansiyeli azalıyor, işler düşüyor. Bizim için pahalı bir süreç başladı” şeklinde konuştu.

Hidayet Demir ise mesleğin zorluklarına dikkat çekerek, “Zam bizden kaynaklı değil ama giderlerimiz arttığı için taksimetreyi güncelledik. Vatandaşlarla sıkıntı yaşamamak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Taksimetre Servislerinde Yoğun Mesai

Taksimetre ayarını yapan Ali Kurt, yoğun süreci aktardı: “Son 3 gündür hiç uyumadan çalışıyoruz. Şubemizde yaklaşık 3 bin taksiye hizmet verdik. Taksiciler zamlı tarifeye göre çalışmaya başladı ve sürecin nasıl ilerleyeceğini zaman gösterecek.”

İBB’nin aldığı karar ve yürürlüğe giren yeni taksi tarifesi, hem şoförler hem de yolcular açısından dikkatle takip ediliyor.