İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin eylül ayı toplantılarının 12 Eylül’de gerçekleştirilen üçüncü oturumunda, toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılması teklifi, AK Parti’nin “hayır” oylarına karşın CHP grubunun oylarıyla kabul edildi. Karar, oy çokluğuyla alınmasının ardından bugün yürürlüğe girdi.

Yeni tarifeye göre, yolcular elektronik tam bilete 35 TL, ‘Mavi Kart’ aylık abonmana ise 2 bin 748 TL ödeyecek. Deniz ulaşımında ise Üsküdar-Eminönü hattı 44,33 TL, Kadıköy-Eminönü ve Kadıköy-Beşiktaş hatları 49,40 TL, Bostancı-Adalar seferi ise 130,22 TL olarak ücretlendirilecek.

Minibüslerde uygulanan ‘indi-bindi’ tarifesinde en kısa mesafe ücreti (4 km’ye kadar) 25 TL’den 32,50 TL’ye, 4-7 km arası 26 TL’den 34 TL’ye, 7-11 km arası 27 TL’den 35 TL’ye, 11-15 km arası 28 TL’den 36 TL’ye, 15-20 km arası ise 30 TL’den 39 TL’ye yükseltildi. Öğrenci ücreti ise 16 TL’den 21 TL’ye çıkarıldı.

Sabah saatlerinden itibaren iş ve okula gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar, özellikle aktarmaların yoğun olduğu metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Yolcular, İstanbulkart veya ilgili gişeler üzerinden ücretlerini ödeyerek ulaşım hizmetlerinden yararlandı.

İBB’nin toplu ulaşıma yaptığı son zam, bu yıl 15 Ocak’ta yüzde 35 oranında gerçekleşmişti. 26 Haziran’da teklif edilen ek yüzde 21,29’luk zam ise UKOME toplantısında Bakanlık temsilcilerinin çoğunluğunun “hayır” oylarıyla reddedilmişti. Böylece, zam kararı UKOME yerine İBB Meclisi’nden çıkmış oldu ve yüzde 30’luk artış bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı.