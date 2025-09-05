Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, hakkında kasten öldürme ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından toplam 28 yıl 3 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A., polis ekiplerince yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan Ö.A.’nın ilçede bulunduğunu tespit etti. Şüphelinin günlük yaşamına ilişkin bilgiler toplayan ekipler, düzenledikleri operasyonla Ö.A.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA