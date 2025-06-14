Jandarma Teşkilatının 186'ncı yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Vatanımızın ve milletimizin güvenliği için özveri ve gayretle görev yapan Jandarma Teşkilatımızın 186’ncı kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Bu vesileyle, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor; görevleri başındaki jandarma personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum."

JANDARMA TEŞKİLATININ GÖREVLERİ NELERDİR?

Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye'de il ve ilçe belediye sınırları dışında kalan veya polis teşkilatı bulunmayan yerler ile sahil güvenlik bulunmayan kıyı, deniz ve sahillerde görev yapan silahlı genel kolluk kuvvetidir. 1983 tarih ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Kanunu ile 1934 tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu'nda ve diğer yasalarda kendisine verilen görevleri yerine getiren Jandarma Teşkilatı, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışır. Belirlenecek jandarma birlikleri; seferberlik ve savaş hâlinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin emrine geçer.

Vatanımızın ve milletimizin güvenliği için özveri ve gayretle görev yapan Jandarma Teşkilatımızın 186’ncı kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.



Bu vesileyle, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor; görevleri başındaki jandarma personelimize… pic.twitter.com/gowi5toCOq — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) June 14, 2025