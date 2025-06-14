Galatasaray’ın transfer stratejisini netleştiren Kavukçu, ilk hedeflerinin Nijeryalı golcü Victor Osimhen olduğunu belirtti. Kaleye de takviye yapmak istediklerini söyleyen Kavukçu, “Galatasaray’ın transfer gündeminde öncelik olarak Osimhen ve bir kaleci transferimiz var” ifadelerini kullandı.

Bernardo Silva İddialarına Yalanlama

Son günlerde sosyal medyada çıkan Bernardo Silva iddialarına da açıklık getiren Kavukçu, "Bernardo Silva transfer gündemimizde yer almıyor. Bu konuda çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Transferde Sessiz ve Derinden

Galatasaray, özellikle Avrupa’da ses getirecek bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, taraftarlarını heyecanlandıracak transfer haberlerini kısa süre içinde resmiyete dökmeyi hedefliyor.