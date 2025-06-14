İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Yaşar Korkmaz ile birlikte bölgede incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.

Yangının geniş bir alana yayıldığını belirten Tugay, “En büyük sıkıntımız rüzgar. Zaman zaman yön değiştirerek müdahaleyi zorlaştırıyor. Yangın büyük ölçüde baskı altına alındı ama henüz tamamen kontrol altına alınmış değil” dedi.

Yangının Nedeni: Dikkatsizce Yapılan Kaynak İşlemi

Yangının çıkış nedeni olarak, ormana yakın bir hobi bahçesinde yapılan dikkatsiz kaynak işlemi gösterildi. Başkan Tugay, “Sıcak ve rüzgarlı günlerde vatandaşlarımızın çok daha dikkatli olması gerekiyor. Ne yazık ki dikkatsizce yapılan bir işlemin ağır sonuçlarını yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

4 Kişi Gözaltında

Yeniköy Mahallesi'nde başlayan yangının çıkışına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında kaynak işlemi yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Yangına Müdahale Devam Ediyor

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Foça Belediyesi ekiplerinin katıldığı söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, vatandaşlara da yangın bölgesine yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.