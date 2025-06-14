Savunma sanayiindeki gelişmeleri anlatan Elitaş, Türkiye'nin kendi uçaklarını, İHA ve SİHA'larını üretmesinin bir zorunluluk olduğunu söyledi. Türkiye’nin savaş riski yüksek bir coğrafyada yer aldığına dikkat çekerek, “Orta Doğu, Balkanlar ve Ukrayna hattı adeta bir savaş fay hattı gibi. Ne zaman, nerede ne olacağı belli olmuyor. Savunma gücümüzü bu yüzden artırıyoruz” dedi.

"İsrail’in Tetiklediği Fitil Dünyayı Yakabilir"

İsrail’in İran’a saldırılarını da değerlendiren Elitaş, Avrupa Birliği ve büyük devletlerin bu konuda ciddi ve dikkatli davranmaları gerektiğini vurguladı. “Orta Doğu’da ateşlenen bir fitil tüm dünyayı tehlikeye sokabilir” uyarısında bulundu.

"İHA, SİHA, KAAN: Türkiye’nin Gücünü Gösteriyor"

Türkiye’nin kendi imkanlarıyla ürettiği İHA, SİHA ve KAAN savaş uçaklarının dünya tarafından konuşulduğunu belirten Elitaş, “Savunma sanayimizde geldiğimiz seviye bir gurur kaynağı. Bu başarıları küçümseyenleri görmek ise bizleri üzüyor” dedi.

"İç Huzur Olmazsa Dışarıdan Huzursuzluk Gelir"

Elitaş, terörsüz bir Türkiye’nin önemine vurgu yaparak, "86 milyon yurttaş olarak önce kendi içimizde huzuru sağlarsak, dışarıdan gelen huzursuzluklara kapı açmayız" ifadelerini kullandı.

"İsrail ile Ticaret Yalanı Fitneye Dönüştürülmemeli"

Sosyal medyada sıkça dile getirilen “İsrail ile ticaret yapılıyor” iddialarına da tepki gösteren Elitaş, bu tür söylemlerin yanlış olduğunu belirtti. “Bu dönemde yalan ve fitneyle siyaset yapılmaz. Bizim huzura, birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var” dedi.

"14-28 Mayıs'ta Millet Gerçeği Gördü"

Elitaş, geçen yıl yapılan seçimlerde halkın doğru bir tercih yaptığını savunarak, “Millet, güçlü bir iktidarın ülkenin geleceği için ne kadar önemli olduğunu gördü. Bugün geldiğimiz noktada bu tercihin sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz” diye konuştu.