İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun, İsrail’in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımına sert tepki gösterdi. İspanya devlet radyosu RNE’ye konuşan Urtasun, “İrlanda, Slovenya, İzlanda ve Hollanda’nın yaptığı gibi İsrail’i yarışmadan çıkaramazsak, İspanya da katılmamalı” ifadelerini kullandı.

Urtasun, geçtiğimiz günlerde La Vuelta bisiklet yarışının Madrid’deki final etabının İsrail karşıtı protestolar nedeniyle yarıda kesilmesini hatırlatarak, “Kültürel ve sportif etkinlikler soykırımı aklamamalı, normalleştirmemeli” dedi.

Sumar ittifakının sözcülüğünü de yapan Bakan Urtasun, partisinin girişimleriyle İspanya’nın son dönemde İsrail’e karşı daha net bir tutum aldığını vurguladı. Muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi’ni (PP) de eleştiren Urtasun, “Rusya dışlandığında ses çıkarmadılar ama İsrail konusunda aynı tavrı göstermiyorlar. Bu da dış politikada güvenilirlik eksikliğini gösteriyor” şeklinde konuştu.

Katılmama resti büyüyor

İsrail’in yarışmaya alınması durumunda Eurovision’a katılmayacağını duyuran ülkelere her geçen gün yenisi ekleniyor. İrlanda, Slovenya ve Hollanda, İsrail kabul edilirse kesinlikle yer almayacaklarını açıkladı. İzlanda, Belçika ve İspanya ise benzer yönde adım atacaklarının sinyalini verdi.