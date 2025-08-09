Kurtuba (Cordoba) yerel yönetimi ve itfaiye yetkilileri yaptıkları açıklamada, Kurtuba kentinde Endülüs İslam döneminden kalma Kurtuba Cami-Katedrali'nde yerel saatle 21.15'te (22.15 TSİ) yangın çıktığını duyurdu.

Açıklamada, cami-katedralin içinde çıkan yangına, çevredekilerin uyarısı sonucu itfaiyenin müdahale ettiği açıkladı.

Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğine dikkati çekilen açıklamada, söndürme çalışmalarına 5 itfaiye aracı ve 1 vincin katıldığı, yangın henüz kontrol altına alınamasa da yayılmasının engellendiği söylendi.

Polis kaynakları, bina çevresindeki tüm yolların kapatıldığını ve yangın söndürülene kadar iç mekana erişilemeyeceğini duyurdu.

Kurtuba Cami-Katedrali Platformu Sözcüsü Miguel Santiago, yangının, mescit bölümünün en doğusundaki kısımda 16. ve 17. yüzyıllardan kalma şapellerle dolu olan bölümde çıktığının tahmin edildiği bilgisini verdi.

İspanya devlet televizyonu teleRTVE'nin haberinde, elektrikteki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangının kontrol altına alındığı aktarıldı.

Kurtuba Cami-Katedrali Tarihi

Endülüs dini mimarisinin en tanınmış ve en büyük binası olan Kurtuba Ulu Camisi'nin yapımına 786'da Birinci Abdurrahman zamanında başlanmıştı.

Zaman içerisinde çeşitli ekler ve değişikliklerle büyütülen ve içerisinde 100'den fazla mermer sütun bulunan cami, kentin 1236 yılında Kastilya Krallığı'nın eline geçmesinin ardından katedrale dönüştürülmüştü.

Zaman içinde tahrip edilen ve içine kilise inşa edilen yapının minaresinin büyük bölümü yıkılarak kilisenin çan kulesi yapılmıştı.

UNESCO tarafından 1984 yılında Dünya Kültür Mirası listesine giren ve Kurtuba Cami-Katedrali olarak adlandırılan bu önemli eser, bir yandan anıt statüsüyle turistik alan olarak kullanılıyor.