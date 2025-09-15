İki gün süren turnuva boyunca, sahada centilmence rekabet ve güzel anlar yaşanırken, tribünlerde dostluk ve kardeşlik atmosferi hakim oldu. Futbolseverler, Ege'nin iki yakasından gelen ustaların mücadelesine büyük ilgi gösterdi. Turnuva sonunda düzenlenen törende tüm katılımcı takımlara madalya verildi. Çeşme Belediyesi, sporun birleştirici gücüyle dostluğu pekiştiren bu organizasyonda kazananın dostluk olduğunu vurguladı.

LAL DENİZLİ: KAZANAN DOSTLUK OLDU

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ederek, "Futbol, sınırların ötesinde kardeşlik bağlarımızı güçlendiren en önemli alanlardan biri. Bu turnuvada kazanan dostluk olmuştur. Katkı sunan tüm takımlarımıza, sporcularımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Çeşme Belediyesi, bundan sonraki süreçte de sporu, kardeşliği ve dayanışmayı destekleyen etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğini duyurdu.