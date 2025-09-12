Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan dinlenme odasında Doktor Haçım Hizol, baba ve oğul tarafından darbedildi. Şüpheliler, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi.

Doktor Haçım Hizol, acil servise getirilen 19 yaşındaki hasta için ‘konversiyon bozukluğu’ olabileceği şüphesiyle psikiyatri polikliniğinde kontrol önerildi. Bu duruma sinirlenen hastanın babası ve kardeşi asistan dinlenme odasına girdi. Burada Doktor Haçım Hizol’a hakarette bulunup, tehdit eden baba ve oğlu, bardak, termos, kupa, tost makinesi ve sandalye fırlatarak darbetti. Hizol, darp raporu alıp şikayetçi olurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Doktor Haçım Hizol yaptığı açıklamada, “Psikiyatri kontrolü önerildiği için baba ve oğul dinlenme odasına gelerek darbetti. Tehdit ve hakarette bulundular. Eline geçen bardak, termosu üzerime fırlattı. Beyaz kod sonrası şahıslar kolluk tarafından gözaltına alındı” ifadelerini kullandı.