Mamak Belediyesi, yaz aylarında düzenlenecek açık hava konserlerini “Mahallemde Hayat Var” başlığıyla başlatıyor. Etkinliklerin ilki 14 Haziran Cuma günü saat 18.00’de 100. Yıl Cumhuriyet Millet Bahçesi’nde yapılacak. Açılış konserinde O Ses Türkiye yarışmacıları Oğuz Kazancık, Seyit Ali Özen ve Güven Taştan sahne alacak.

Konserler Farklı Mahallelerde Sürecekb

Etkinlik serisi, yaz boyunca Mamak ilçesinin çeşitli mahallelerinde devam edecek. Konserlerin yanı sıra programlarda çocuklara yönelik kukla, Karagöz-Hacivat gösterileri, animasyonlar, yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli yarışmalar da yer alacak.

Mamak Belediyesi bando takımı ve halk oyunları ekibi de açılış programı kapsamında gösteri sunacak.