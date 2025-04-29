Olay, Naushki bölgesinde bir akaryakıt tankerinde çıkan yangınla başladı. Yerel polis yetkilisi Atta Ullah, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada tankerin aniden infilak ettiğini açıkladı. Patlamada tanker şoförü ile çevrede bulunan bir kişi yaşamını yitirirken, aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu 56 kişi çeşitli derecelerde yaralandı.

İtfaiyeciler de Yaralılar Arasında

Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilirken, bir kısmının durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri artırılırken, patlamanın nedeni ile ilgili teknik inceleme başlatıldı.

Patlamanın etkisiyle çevrede büyük maddi hasar meydana geldiği ve bazı araçların kullanılamaz hale geldiği de gelen bilgiler arasında.

Belucistan’da Altyapı Sorunları Gündemde

Belucistan, Pakistan'ın en az gelişmiş bölgelerinden biri olarak sık sık altyapı yetersizlikleri ve güvenlik sorunlarıyla gündeme geliyor. Uzmanlar, akaryakıt taşıyan araçların güvenliğinin artırılması gerektiğini vurguluyor.