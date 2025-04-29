Avrupa'nın güneyinde yer alan İber Yarımadasıyla Fransa'nın komşu bölgelerinde sebebi belirlenemeyen elektrik kesintileri meydana geldi. Elektrik kesintileri, İspanya ve Portekiz’in yanı sıra Fransa’nın bazı bölgelerinde etkili oldu. Fas’ta faaliyet gösteren bazı internet sağlayıcıları ile havaalanı check-in sistemlerinde de aksamalar yaşandı.

Yapılan müdahaleler sonrasında kesintilerden etkilenen bölgelerin çoğuna yeniden elektrik verilmeye başlanırken İspanya ve Portekiz'de yetkililer, elektrik kesintileri sebebiyle yaşanabilecek asayiş ve güvenlik sorunlarının önlenmesi için OHAL kararı aldı ve vatandaşlara acil durum tedbirlerine uymaları yönünde çağrıda bulundu.

Daha önce hiç yaşanmamış bir kayıp görüldü

Ülke çapında yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili açıklama yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yerel saatle 12.33'te üretilen elektrikte 15GW büyüklüğünde bir kayıp yaşandığını söyledi ve 5 saniye içinde aniden gelişen durumu “Bu, daha önce hiç yaşanmamış bir şey" sözleriyle ifade etti.

İspanya ve Portekiz şebeke operatörleri açıklamada bulundu

İspanya’nın şebeke operatörü REE, yaşanan elektrik kesintileri için olası sebebin, Fransa ile yaşanan bir bağlantı sorunu olduğunu işaret etti. Portekiz’in şebeke operatörü REN’in yönetim kurulu üyelerinden Joao Conceicao tarafından basına yapılan açıklamada ise; ‘önce İspanyol sisteminde yaşanıp ardından Portekiz sistemine yayılan, elektrik voltajında meydana gelen çok büyük bir dalgalanma’ olasılığı üzerinde durulduğu belirtildi.

Sorun büyük ölçüde kontrol altına alındı

İspanya elektrik şirketi Red Electrica'dan yapılan açıklamada, trafo merkezlerinin tamamının faaliyete geçirildiği ve bakım işlemlerine geçildiği duyurulurken elektrik ihtiyacının yüzde 99,16'sının karşılandığı ve üretimin 21 bin 265 megavat olduğu açıklandı. Portekiz Ulusal Elektrik Şebekesi Operatörü tarafından yapılan açıklamaya göre de ülke genelindeki 6,5 milyon haneden 6,2 milyonuna gece boyunca elektrik verildiği duyuruldu.