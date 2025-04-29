Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında öğrenciler adalet eylemlerinde. Hem kendi hakları için hem de gözaltına alınan siyasiler ve arkadaşları için öğrenciler boykot ve eylemlere devam ediyor. Üniversitelerde boykotlar, sokaklarda ise yürüyüş ve basın açıklamalarıyla seslerini duyurmaya çalışan öğrenciler, baskı ve gözaltılara rağmen geri adım atmıyor.

Edinilen bilgilere göre bu sabah saatlerinde, Ankara Eskişehir, Konya, İstanbul gibi illerde çok sayıda öğrenci ve Devrimci Gençlik Dernekleri, Gençlik Komiteleri, ESP, Kaldıraç, Partizan, TÖP, PDD, Mücadele Birliği, Dev-Tekstil üyeleri polis baskınlarıyla gözaltına alındı. Baskınlar sonucunda bazı öğrenciler gözaltına alındı. Gözaltı gerekçelerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, avukatlar ve öğrenci toplulukları süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Öğrenciler, “Adalet yoksa, ders de yok!” sloganıyla başlattıkları boykotların, baskılar son bulana ve arkadaşları serbest bırakılana kadar devam edeceğini ifade ediyor.