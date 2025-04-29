Yılmaz, açıklamasında Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde istihdamı artırıcı ve toplumsal refahı destekleyici politikalara kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı. İş gücüne katılım oranının ise bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 53,4’e yükseldiğini, istihdam edilen kişi sayısının yaklaşık 400 bin kişi artışla 32,6 milyona ulaştığını duyurdu.

Genç İşsizlik Oranında Düşüş

Eğitim yatırımlarının istihdam üzerindeki olumlu etkilerine değinen Yılmaz, yükseköğretim mezunu genç sayısındaki artışın iş gücüne katılımı olumlu etkilediğini ifade etti. Mart ayı itibarıyla mevsimsellikten arındırılmış verilere göre genç iş gücüne katılma oranı yüzde 47,4'e ulaşırken, genç işsizlik oranı ise yüzde 15,1 seviyesinde gerçekleşti.

"Çok Yönlü Tedbirler Almaya Devam Edeceğiz"

Cevdet Yılmaz, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"İstihdam politikalarımızı, eğitim seviyesi yükselen iş gücümüze göre şekillendiriyoruz. Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda, iş gücü piyasasında yaşanan dönüşümü dikkatle izliyor, istihdamı artırmak ve işsizliği azaltmak için çok yönlü tedbirler almaya devam ediyoruz."