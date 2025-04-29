Ankara’nın Mamak ilçesi Boğaziçi Mahallesi’nde yaşayan Eray ve Alp Gürsu kardeşler, sahne adıyla (İkizlerband), TV8 ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en sevilen yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye'de büyük bir başarıya imza atarak, 360 kişinin arasından yarı finale yükseldi.

MAMAK SİZİNLE GURUR DUYUYOR!

Başarılarının ardından Gürsu kardeşler, aileleriyle birlikte Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin’i ziyaret etti. Ziyarette genç müzisyenleri tebrik eden Başkan Şahin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Mamak Boğaziçi Mahallemizden Eray ve Alp Gürsu kardeşler, yani “İkizlerband”, O Ses Türkiye’de 360 kişi arasından sıyrılıp yarı finale yükseldi. Bugün aileleriyle birlikte belediyemizi ziyaret ettiler. Yolunuz açık olsun çocuklar, Mamak sizinle gurur duyuyor!"

Gürsu kardeşler, gördükleri ilgiden ve destekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Mamak’ı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini söylediler.