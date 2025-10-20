BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 275,63 puan arttı, toplam işlem hacmi 146,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,78, holding endeksi ise yüzde 1,55 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 4,90 ile sigorta, en çok değer kaybeden ise yüzde 0,55 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimin azalabileceğine ilişkin beklentiler risk iştahını destekledi, BIST 100 endeksi de yatırımcıların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirimlerine dair iyimser beklentileriyle günü alıcılı seyirle bitirdi.

Analistler yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya'da makine siparişlerinin, Avro Bölgesi'nde ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapalı olması sebebiyle yarın resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyeleri direnç, 10.400 ve 10.300 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Muhabir: Tunahan Kükürt