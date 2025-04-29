Etkinliğin çerçeve konuşmasını, Türkiye’nin önde gelen şehir plancılarından Prof. Dr. İlhan Tekeli (ODTÜ) gerçekleştirecek. Panelin moderatörlüğünü ise Dr. Öğr. Üyesi Zeki Kâmil Ülkenli (Kapadokya Üniversitesi) üstleniyor.

Konuşmacılar:

Etkinlik Detayları:

📅 Tarih: 5 Mayıs 2025
🕜 Saat: 13:30
📍 Yer: Koç Üniversitesi VEKAM – Ankara Bağ Evi
Adres: Pınarbaşı Mahallesi, Şehit Hakan Turan Caddesi No: 18, Keçiören / Ankara

Bu özel etkinlik, Atatürk Orman Çiftliği’nin hem tarihsel rolünü hem de Ankara’nın kentleşme sürecine etkisini yeniden düşünmek isteyen herkes için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

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Editör: Uğurcan Bayrakdar