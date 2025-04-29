Etkinliğin çerçeve konuşmasını, Türkiye’nin önde gelen şehir plancılarından Prof. Dr. İlhan Tekeli (ODTÜ) gerçekleştirecek. Panelin moderatörlüğünü ise Dr. Öğr. Üyesi Zeki Kâmil Ülkenli (Kapadokya Üniversitesi) üstleniyor.

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Ali Cengizkan (Kapadokya Üniversitesi)

Prof. Dr. Çağatay Keskinok (ODTÜ) 8,5 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu İçeriği Görüntüle

Dr. Öğr. Üyesi Erdal Küçükyalçın (Boğaziçi Üniversitesi)

Funda Erkal Öztürk

Prof. Dr. İlhan Tekeli (ODTÜ)

Etkinlik Detayları:

📅 Tarih: 5 Mayıs 2025

🕜 Saat: 13:30

📍 Yer: Koç Üniversitesi VEKAM – Ankara Bağ Evi

Adres: Pınarbaşı Mahallesi, Şehit Hakan Turan Caddesi No: 18, Keçiören / Ankara

Bu özel etkinlik, Atatürk Orman Çiftliği’nin hem tarihsel rolünü hem de Ankara’nın kentleşme sürecine etkisini yeniden düşünmek isteyen herkes için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.